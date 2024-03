Läti kalamehed kipuvad Peipsil uttu kaduma

Mustvee kordoni juhi Jalmar Ernitsa sõnul on viimase nädala jooksul olnud Peipsi järvistul mitmeid juhtumeid, kus kalastajad on ekslikult sattunud piirirežiimialasse ning kahel korral on ka ebaseaduslikult piiri ületanud. Ühel puhul pidasid eksinud kalastaja Venemaa piirivalvurid kinni ning mees pidi öö veetma sealses arestikambris. Suurem osa eksinutest olid Lätist pärit kalastajad.