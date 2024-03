Ago Kõrgvee Narva haigla töötajatele: olen teie üle uhke

"Teie tegu näitas kogu Eestile, et Narvas suudavad meedikud olla kindlameelsed ning ühtehoidvad ning ka ähvardused ei sega enam oma tahet väljendamast," kirjutas Kõrgvee kirjas, mille ta kinnitab muuhulgas, et ei ole Narva haiglat kuidagi kahjustanud, milles süüdistab teda haigla nõukogu esimees ja Narva poliitiline liider Aleksei Jevgrafov.

Head kolleegid, Narva haigla tööpere!

Tänan teid kõiki nende kolme suurepärase aasta eest, mis mul oli võimalik teiega koos töötada. Vahel oli küll raske, kuid peamiselt siiski naudingut ning rõõmu pakkuv aeg, sest te näitasite ennast töökate, õpihimuliste ning lojaalsete inimestena. Selle viimase eest soovin teid eriti tänada!

Ilma teie toetuseta oleks mul viimane töönädal olnud väga raske. Teie kohalolu neljapäeval raekoja platsil tegi mu südame soojaks ning ütles mulle, et olen Narva haiglas teinud õigeid ja olulisi asju. Teie tegu näitas kogu Eestile, et Narvas suudavad meedikud olla kindlameelsed ning ühtehoidvad ning ka ähvardused ei sega enam oma tahet väljendamast.

Olen uhke teie üle!

Kinnitan veelkord, et ma ei ole Narva haiglat kuidagi kahjustanud ning kõik, mis ma olen teinud, on olnud eelkõige teie, Narva haigla tööpere, aga ka selle linna inimeste heaks.

Kahjuks kinnitus, et nende hulgas on ka valelikke ja vaenulikke, kes oma heaolu üldisest kõrgemale seavad.

Soovin, et annaksite endast ka edaspidi kõik, et Narva haigla muutuks paremaks ning siinne meditsiiniabi jääks võrdväärseks teistes Eesti haiglates pakutavaga. Jätkake palun eesti keele õppimist, see aitab teid edaspidi veel paremini hakkama saada, ka väljaspool Narvat. Loodan väga, et minu alustatud tegevused ei jookse liiva vaid realiseeruvad ning pakuvad seeläbi teile veelgi rohkem töörõõmu.

Suur tänu teile kõigile südamest!

Teie Ago