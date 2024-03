Ida-Virumaa on mürgistusjuhtumite poolest esirinnas

Erinevad taimede kaitsmiseks ning putukate ja näriliste tõrjeks kasutatavad ained toovad igal kevadel kaasa samas suurusjärgus mürgistusjuhtumeid kui seened sügiseti. Mürgistusjuhtumite koguarvestuses sammus Ida-Virumaa 2023. aastal esirinnas, rohkem juhtumeid oli vaid Tartu- ja Harjumaal. See tähendab, et 10 000 elaniku kohta registreeriti haiglas ravitud mürgistusjuhtumeid kõige rohkem just neis maakondades.