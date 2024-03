Viru Keemia Gruppi 1999. aastal esialgu haldusjuhina tööle läinud Kottise põhjendas lahkumist nii VKG Kaevanduste juhatuse esimehe kohalt kui ka VKG kontserni juhatusest sooviga pöörata elus uue lehekülg. "25 aastat on olnud küllaltki pöörane sõit põlevkivimaastikul. Tundsin, et praegu on muutuse tegemiseks õige aeg," ütles Kottise.

Ojamaa kaevandust on Kottise juhtinud alates selle rajamisest 2009. aastal kuni tänaseni ja viimastel aastatel on ta valmistanud ette Uus-Kiviõli kaevanduse avamist. "Oleme sellega jõudnud nii kaugele, et kõik vajalikud load on olemas ja võib alustada ehitamist. On hea, kui edasiste sammude juhtimisega tegelevad inimesed, kes hakkavad seal tööle ka sel ajal, kui seal juba põlevkivi kaevandama hakatakse," ütles 55aastane Kottise.