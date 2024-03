Sillamäe tuli Eesti saalijalgpalli meistriks

NPM Silmeti treener Artjom Mašinistov rääkis veebruaris pärast karikavõitu Põhjarannikule, et meeskonna eesmärk on sel aastal võita Eestis kõik, mis võimalik. "Saalijalgpalli karikas on esimest korda Ida-Virumaal, seda tuleb hinnata," sõnas ta märkides, et kindlasti soovitakse esmakordselt Sillamäele tuua ka meistritiitel. See õnnetuski.