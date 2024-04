VIDEO ⟩ Maailma parimad kettaheitjad kogunevad Jõhvi

Võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik ütles, et osalemist on kinnitanud nii rootslasest olümpiavõitja Daniel Stahl kui ka sloveenist maailmameister Kristjan Čeh. Lisaks võib Jõhvi jõuda ka hiljuti USAs uue kettaheite maailmarekordi 74.35 püstitanud leedulane Mykolas Alekna.

"Alekna on Jõhvi võistluse vastu huvi ilmutanud, kuid tema osalemine sõltub sellest, milliseks täpsemalt kujunevad tema plaanid valmistumisel eelseisvateks suurvõistlusteks ja millal ta peab õigeks USAst Euroopasse tulla," sõnas Lilliallik, märkides, et lisaks maailma absoluutsetele tippudele on starti tulemas veel hulk teisigi väga tugevaid kettaheitjaid. Esialgses osalejate nimekirjas on ligemale kümnel sportlasel isiklik rekord üle 60 meetri.