Kohtla-Järve uueks abilinnapeaks võib saada Alevtina Jermakova

Jermakova ütles, et talle on Kohtla-Järve keskerakondlased teinud ettepaneku abilinnapeaks kandideerida ja ta on sellega nõustunud. "Ma mõistan, et see on keeruline amet ja suur väljakutse, millega on seotud ka riskid," lisas ta, pidades silmas, et jõudude vahekord Kohtla-Järve volikogus ei ole viimastel aastatel olnud stabiilne ja ei saa kindel olla, kui pikka aega on võimalik abilinnapea ametis püsida.