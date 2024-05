Uute ettevõtete tulekut Ida-Virumaale ohustab veepuudus

Olukord, kus riik on kehtestanud piirangu, mille kohaselt võib Kohtla-Järvet ja Jõhvit veega varustav Järve Biopuhastus Kurtna-Vasavere veehaardest ööpäevas ammutada kuni 8000 kuupmeetrit joogivett, kui tegelik tarbimine on keskmiselt 6500 kuupmeetrit, ei tohiks esmapilgul probleemsena tunduda. Ent juba nelja aasta pärast väheneb lubatud veekogus 6500 kuupmeetrile selle tõttu, et veehaare asub Natura alal ning eesmärk on kaitsta unikaalset Kurtna järvistut.