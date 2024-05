Ida-Viru turismiedendajad värbavad külalislahkuse eestvedaja

Külalislahkuse eestvedaja ametinimetuseks on teenindus-arendusjuht ja tema ülesanne on arendada turismiklastri külalislahkuse valdkonda ning töötada välja ja korraldada koolitusprogramm külalislahkuse teekonnal. Turismimeeskonna uus liige peaks toetama ka partnerite rohe- ja digipädevuse edenemist ning uute seiklusteenuste loomist.

"Ida-Virumaa on pööranud pilgu läände. Teame et meil on Euroopa turistile väga atraktiivseid teenuseid ja atraktsioone, kuid teeninduses on veel arenguruumi," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen, kelle sõnul peab olema valmis oma standardit tõstma.