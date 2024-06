Värskete meretuulte linn Sillamäe saab värske lillemere

Lillevaasides on praegu juba mai algul sinna pandud võõrasemad. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kui tavaliselt ääristavad lilled Sillamäe teid ja tänavaid juba mai algul, siis tänavuse pika ja külma kevade tõttu istutustööd alles käivad.

Sillamäe linnavalitsuse heakorraspetsialisti Larissa Lutsepa sõnul said vähem külmakartlikud võõrasemad maha juba mai algul ning neid istutati tänavu umbes 2000 tükki. Praegu käib sügiseni õitsevate suvelillede istutus. Linnal on kolmeaastane leping OÜga N&V, mille haljastusspetsialistid valivad ise lillesordid, tellivad need, istutvad ning hoolitsevad suvi läbi nende eest.

"Hooldusleping on üldine ja hõlmab erinevaid töid, mistõttu ei oska ma öelda, kui palju raha kulub just lilledele. Igal aastal tuuakse midagi uut, aga üldjuhul võib kokku lugeda paarkümmend sorti: begooniad, pelargoonid, eri värvi saialilled jne," rääkis Lutsep.

Tema sõnul otsustavad haljastajad ise, mida ja kuhu istutada, tingimuseks on, et peenrad oleks erksavärvilised, pilkupüüdvad ja lilleõites kaua. "Ma ei sekku sellesse protsessi, sest neil on suur kogemus, saavad ise hakkama. Teeme selle ettevõttega koostööd juba palju aastaid ning oleme alati jäänud rahule nende taimevaliku ja peenrakujundusega. Igal aastal midagi muudetakse − kui mitte lillesorte, siis kujundust," sõnas Lutsep.

Lähiajal saab linn lilledega ehitud ning Larissa Lutsep kutsub inimesi Sillamäed külastama ja kaunistatud tänavaid imetlema.

"Sillamäe muutub iga päevaga aina kirkamaks. Linna trepilt avaneb suurepärane vaade. Suured rohelised tüümianivaibad on tärganud, õied ilmuvad neile hiljem ning rõõmustavad sügiseni silma," rõõmustas ta.

Uusi istutusalasid ja lillevaase Sillamäele tänavu ei tehtud. Populaarse promenaadi ääres lillepeenraid pole, arhitektide mõtte järgi on see palistatud okaspuude ja kääbuspajudega, mis istutati pärast ehitustööde lõppu ning mis on kolme aastaga jõudsalt kasvanud.

Sillamäel uuendatakse tänavu ka linna tänavatel asuvaid kaarte ning infostende.

Kultuurikeskuse juures on uhked ja kirjud lillevormid. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik