VIDEO Martin Helme EKRE kongressil Jõhvis: me tõrjusime seesmise rünnaku ja õhk on nüüd puhastunud

Helme sõnul tuli tüli sellest, et erakonna sees asus tegutsema ülesandega võrgustik. "Neil oli ülesanne meid ära kodustada kasvõi niipalju, et me ei segaks liberaal-globalistlike plaanide tegemist või kui see ei õnnestu, siis meid paralüüsi viia, seesmiselt lõhki ajada, maha kiskuda," ütles ta.

Martin Helme sõnul ei olnud sellesse võrgustikku kuulujate väljaheitmine kerge südamega tehtud otsus, kuid see tekitab erakonnale vähem kahju, kui nendega jätkamine, olgugi, et mõnda aega tuleb ilmselt taluda toetusprotsendi langust. "See, mis praegu sündis, ei olnud enam välditav, vastupidi, see oli vältimatu. Selleni viis nende inimeste pikk ja süsteemne tegevus, kes on nüüdseks on lahkunud. Oluline on mõista, et nüüd on õhk puhastunud ja tüli otsustavalt selja taga. Siitmaalt edasi läheme me ühtsemalt kui kunagi varem," ütles ta lisades, et see tagasilöök ei löönud erakonda pikali.