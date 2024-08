Jõhvi tervisekeskus Corrigo laieneb Narva

"Narvas on palju tööandjaid ja tuhandeid töötajaid. Siiamaani oleme sealt piirkonnast inimesi Jõhvi töötervishoiuteenusele transportinud. See ei hoia kokku tööandja ega töötaja aega," ütles osaühingu Corrigo tegevjuht Merle Harjo, lisades, et tervisekeskus soovib Narva piirkonna ettevõtetele ja organisatsioonidele kohapeal toeks olla.