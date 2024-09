Toila juubelijooks viib osalejad õhtuhämaruses parki

Toila spaa juurest kell 20 startival jooksul läbivad nii 4 kui ka 7 km raja valinud esmalt alevis Pika tänava ja siirduvad seejärel Oru parki. 7 km rada viib jooksjad ka üle Pühajõe, kus tuleb võtta ränk tõus laululava juurest koolimaja juurde. Mõlema distantsi lõpuosa kulgeb mööda rannaäärset terviserada, mille lõpus on serpentiiniga tõus, kust ei jää enam palju maad tagasi stardi- ja finišipaika spaa juures. Finišisse jõuab enamik osalejaid pimeduses, mil rajal aitavad püsida selle äärt palistavad küünlad.

Enne osalejate lähetamist 4 ja 7 km distantsile on kavas ka laste 2 km jooks, mis stardib kell 19.40. Kümme minutit varem lähetakse rajale mudilaste tillujooksul osalejad.

Toila rahvajooks on Ida-Virumaa jooksusarjas üks osavõturohkemaid võistlusi. Mullu sai kõikide distantside peale kokku tulemuse kirja 363 kõndijat ja jooksjat.

Toila rahvajooks on tänavuse Ida-Viru jooksusarja eelviimane etapp. Võistlussarja finaaliks on 14. septembril toimuv Jõhvi rahvajooks. Jooksusarja üldliider on viie etapi järel Andrei Škubel.