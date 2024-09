Nooruke kanakull eksles Kohtla-Järvel kortermaja trepikojas

Trepikojas ilmselt segaduses olevat lindu märganud majaelanikel õnnestus ta õue suunata, seal jäi lind aga autode alla ja vahele uitama, tegemata katsetki lendu tõusta, rääkis Eesti metsloomaühingu Ida-Virumaa piirkonnajuht.

"Inimesed helistasid meie Kohtla-Järve vabatahtlikule, kes omakorda helistas riigi infotelefonile 1247. Sealt edastati info keskkonnaametile. Arvasime, et kuna kanakull on teise kategooria kaitsealune lind, tuleb keskkonnaamet meile appi, kas või transpordiga. Aga nemad helistasid hoopis meie vabatahtlikule tagasi ja ütlesid, et ei saa aidata, neil polevat selleks ressurssi," oli Ojaäär hämmingus.

Lõuna paiku oli nooruke kanakull juba tema juures ja metsloomaühing palus sotsiaalmeedias abi transpordi leidmiseks, et lind Raplamaale toibuma saata.

Ojaääre sõnul on tegemist hästi noore linnuga, kellel väliseid vigastusi ei näi olevat, küll aga oli ta väga nälginud. Võimalik, et just seepärast ta lendu tõusta ei jaksanudki.

"Kas tal oli ema hukka saanud või sattus ta kogemata linnakeskkonda, kus kanakullidel pole söögiks eriti midagi võtta. Minu juures hakkas ta igatahes väga aplalt sööma."

Linnu Raplamaale toimetamise võttis üks ühingu vabatahtlik enda peale.

"Seal vaadatakse ta põhjalikumalt üle ja eks siis saame teada, kas tal midagi viga on. Nälgimine iseenesesest midagi hullu ei tohiks enam teha, kaal taastub tal korraliku toidu peal kiiresti. Raplamaal on üks teine umbes sama vana kanakull juba ees ootamas, kahekesi on neil toredam olla. Kui nendega kõik korda saab, lastakse linnud loodusesse," rääkis Ojaäär.