Valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga lahkus ametist

Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartmani sõnul oli tegemist Jaanus Purga isikliku otsuse ja ettepanekuga. "Austan seda," märkis ta.

Hartman ei andnud otsest vastust Põhjaranniku küsimusele, kas lähiajal on kavas määrata ametisse uus valitsuse esindaja Ida-Virumaal. "Jaanuse otsus ei tähenda, et Ida-Viru esindaja töö on lõppenud. Saame nüüd üle vaadata vajalikud ülesanded, võimalused ning seejärel otsustada, kuidas ja mis kujul on mõistlik edasi minna," vastas minister.

Ta lisas, et valitsuse fookuses olnud õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) meetmete rakendamine ja ettevõtjate, kes on valmis maakonda investeerima, leidmine on praeguseks suures osas täidetud. "Olen väga tänulik Jaanusele selle aja jooksul antud suure panuse eest!" edastas Hartman.

Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartmani sõnul oli Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja institutsiooni loomise eesmärgiks toetada Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist ning suurendada riigi kohaolu maakonnas.

Pärast 2023. aasta riigikogu valimisi Reformierakonna, erakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt sõlmitud koalitsioonileppes oli kirjas, et valitsuse esindaja määratakse ametisse Ida-Virumaaga seotud väljakutsete lahendamise paremaks juhtimiseks.

Ministri kinnitusel oli valitsuse peamine ootus Purgale õiglase ülemineku fondi ettevõtlusmeetmete käivitamisele kaasaaitamine. See ootus on edukalt täidetud.