TULE KAASA ELAMA! Reedel tuleb Kohtla-Järve pargis maraton-teatejooks Eesti Vabariigi auks

Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur sõnas, et 106-liikmeliste võistkondade kokkusaamine on olnud päris nõudlik logistiline ülesanne. "Ma olen tänulik kõigile, kes sellega hakkama on saanud, ja samuti neile, kes tulevad reedel jooksjaid raja äärde innustama," sõnas Agur, kes ise läheb oma kooli eest rajale ankrumehena ehk viimasena.

"Üks meie kooli eesmärke on ühendada ka kogukondi ja selline suur teatejooks just seda eesmärki teenibki. See tugevdab ühtekuuluvustunnet ja tekitab head hasarti," sõnas Agur, lisades, et loodetavasti saab selline teatejooks Kohtla-Järvel traditsiooniks ning järgmisel aastal tuleb võistkonda saada juba 107 jooksjat.