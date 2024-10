Jõhvi tervisekeskus Corrigo avas Narvas filiaali

"Tugev tuumik on oktoobri algusest olemas: töötervisearst ja õed, radioloogiatehnikud, vaimse tervise õde. Uhked oleme, et meil on Narvas ka psühhiaater ning piirkonnas väga vajatud kliiniline psühholoog, kellel on lisaks kliinilise lapsepsühholoogi kutse. Kõik meie tööpere liikmed suhtlevad väga hästi eesti ja vene, tegelikult isegi kolmes keeles," ütles Corrigo tegevjuht Merle Harjo, lisades, et Narva filiaal ootab veel liituma füsioterapeuti.