Aveli Juursalu loobub tippspordist

Tänavu septembris ütles Aveli Juursalu, et kavatseb teha suusatamises üheaastase pausi. "Suusatamises tuleb vaheaasta seoses beebipuhkusega," ütles ta pärast seda, kui oli kroonitud Ida-Viru tänavuse jooksusarja võitjaks. Aveli Juursalu (neiupõlvenimega Uustalu) abiellus tänavu kevadel treeneri ja Alutaguse valla spordinõuniku Timo Juursaluga.

Nüüd kinnitas ta aga Õhtulehele , et tipptasemel suusasport lihtsalt ei mahu enam päevaplaani. Pealegi tunneb ta, et oleks pärast sünnitust konkurentidest liialt maas. Tulevikus kavatseb ta rohkem pühenduda kettagolfile.

Möödunud talvel MK-karussellist maha jäänud Juursalu tundis, et samamoodi − kodumaal üksi või Audentese noortega − jätkata pole mõtet. Soovitud arengut lihtsalt ei tule. "Üks Soome suusaklubi pakkus, et võiksin nendega liituda, aga see eeldas hästi suure raha olemasolu," avaldas Juursalu Õhtulehe podcast´is "Taru kallale".