MALEVLANE Aivar Salekešin: julgustan ühinema Kaitseliiduga

Kaitseliidu kodukord näeb ette, et Kaitseliidu liige annab oma ajast aastas vähemalt 48 tundi, et osaleda liidu tegevuses. Enamasti õppustel. Need, kes ei osale õppustel tervisepiirangute või vanuse tõttu, leiavad mingi muu rakenduse, kuidas nad saavad Kaitseliitu toetada. Meil ei ole ainult lahinguüksused, vaid ka toetusüksused. Me pakume võimetekohast tegevust ja leiame ülesanded kõigile, kel selleks soovi on.

Sõjalise väljaõppe ja õppuste osas sõltub koormus paljuski üksuse ülemast, millise väljaõppekava ta koostab. Peale selle suunavad meie tegevust kõrgema tasandi õppused, kus me osaleme. Olgu need "Põhjakonn" või kaitseväe õppused, kuhu kaitseliitu kaasatakse.

Mina näen, et 48 tundi aastas on miinimum, mis tuleb Kaitseliidule selle liikmetel pühendada. Aga paljudel kaitseliitlastel, kes osalevad kõikidel õppustel, koguneb neid tunde kindlasti palju rohkem. Ma tahangi esile tõsta neid tublisid mehi ja naisi, kes endast nii palju annavad.

Nagu igas teiseski organisatsioonis, on väga aktiivseid ja natuke vähem aktiivseid liikmeid. Kuid see, mis on vajalik, tehakse täna ära.

Millega peaksid uued liitujad enne otsuse tegemist veel arvestama ja kuidas te neid julgustaksite?

Kaitseliit on nagu vennaskond kogu eluks. See on väga hea inimeste kooslus.