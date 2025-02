Presidendi teenetemärgid Ida-Viru keskhaiglasse tuli kaks autasu

"See on nii ootamatu," kostis Ida-Viru keskhaigla stomatoloog Meedi Lehtla, kui kuulis Põhjarannikult, et pälvis presidendi teenetemärgi. Kas selline uudis võtab käe värisema või püsib see viiekümneaastase töötamise järel kindel kui kalju? "Käsi võib kindel olla, aga jalad värisevad," tunnistas ta.