Ida-Virumaa teenetemärgi pälvis Aleksander Toots

Toots pälvis maakonna kõrgeima autasu märkimisväärse panuse Eesti riigi ja eriti Ida-Viru maakonna julgeoleku tagamisse. Aleksander Tootsi juhtimisel on paljastatud mitmeid riigireetmise juhtumeid, mis on oluliselt tõstnud kogu Eesti julgeolekut.

"Aleksader Tootsi aastakümnete pikkusest tööst paistis avalikkusele vaid jäämäe tilluke tipp. Küll aga on tema töö tulemus, et meil kõigil on olnud Eestis julgem ja turvalisem elada," kõlas esmaspäeval vabariigi aastapäeval Mäetaguse rahvamajas toimunud kontsertaktusel, kus Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhid Eve East ja Meelis Kuusk Tootsile teenetemärgi üle andsid.

Aleksander Toots rääkis Põhjarannikule, et ta oli parajasti autoroolis, kui sai teada, et Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit otsustas teda autasustada maakonna teenetemärgiga. "See oli väga positiivne emotsioon ja tuli väga ootamatult minu jaoks," sõnas ta märkides, et talle teeb heameelt, et peetakse oluliseks seda, millesse ta on panustanud nii meie riigis kui Ida-Virumaal sealhulgas eriti.

Toots lisas, et südame teeb soojaks ka see, et selline tunnustus tuleb just Ida-Virumaalt. "Kodukant on pidanud mu tööd oluliseks," ütles Toots, kes on pärit Ida-Virumaalt Kohtla-Nõmmelt ja kel on ka praegu siin maakonnas üks kodu.

Aleksander Toots töötas kaitsepolitseis alates 1993. aastast kuni eelmise aasta kevadeni, mil ta jäi pensionile. Aastatel 2002-2008 oli ta kaitsepolitsei Virumaa osakonna politseidirektor ja viimased 14 aastat Kaitsepolitsei asedirektor ehk Eesti vastuluure juht.