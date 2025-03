Taas saab esitada Kohtla-Järve aasta ema kandidaate

Kandidaate saavad 10. aprillini esitada kõik linnaelanikud, organisatsioonid, asutused ja ettevõtted. Sotsiaalkomisjoni esimehe Jelena Mutoneni sõnul ei ole laste arv seejuures põhikriteerium, tähtsad on ka paljud muud omadused: esitatud kandidaat tegutseb või on aktiivselt tegutsenud linna elus ning tal on sõbralik perekond ja laps või lapsed/lapselapsed, kes on tublid linnaelanikud ja teistelegi eeskujuks.