Kohtla-Järve kool soovib enda riigistamist, tuues põhjuseks poliitilisi mänge

Kohtla-Järve Maleva põhikooli ametiühingu usaldusisik Helle Lensu on koolipere nimel kirjutanud nii ministeeriumile, õiguskantslerile kui ka Kohtla-Järve linnavalitsusele, et kooli töö on häiritud sellest, kuidas linn on kahel korral korraldanud ebaõnnestunud konkursse direktori leidmiseks. Samas pole kooliperele selge, miks linnavalitsusele ei kõlba praegune koolijuht Eva Adamson, kes on juba kolm aastat olnud ametlikult direktori asendaja staatuses.

Pöörduti õiguskantsleri poole

"Leiame, et koolil on täna seadusest tulenevalt olemas koolijuht, kes peaks olema ametisse kinnitatud tähtajatu töölepinguga, seega ei ole see ametikoht ei vaba ega ka vabanemas, et korduvalt uusi konkursse välja kuulutada. Meie koolijuht Eva Adamson on direktori asendaja ametis juba kolmandat aastat. Selle aja jooksul on ta tõestanud oma kõrget professionaalset pädevust, tugevaid juhtimisoskusi ning pühendumust kooli arengule," leiab koolipere.