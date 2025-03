Jõhvi kohtu sulgemine viiks raskustesse ka politsei, prokuratuuri ja vangla

Viru maakohtu Jõhvi kohtumaja üürikulu on tänavu 465 000 eurot. Kärpeplaan näeb ette, et järgmisel aastal tuleb Viru maakohtul kokku hoida 300 000 eurot. Lihtsaim variant selleks on justiits- ja digiministeeriumi arvates Jõhvi kohtumaja sulgemine uuest aastast.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik