USA saatkond tähistab Sillamäel Ameerika päeva

USA filmitööstus on ühest küljest üks suuremaid ja mõjukamaid globaalseid loomeprotsesse, kuid samas ka oma kindla käekirjaga rahvuslik filmikunst. Aga kuidas see sündis? Loengul räägitakse kino tekkimisest ja selle esimestest sammudest: tehnoloogiast ja laadaplatsi meelelahutusest tõelise kunstini. Millised tegurid on mõjutanud selle tööstuse arengut Ameerikas ja millised on olnud peamised ajastud, mille see läbi elas? Räägitakse ka mõnest USA filmikunsti kujundanud nähtusest. Millest ammutati inspiratsiooni ja loomingulisi meetodeid? Kes tõi innovatsiooni? Miks heli kasutamine kõik pea peale pööras? Millist rolli on mänginud eriefektid? Ja kuidas päästis kontrakultuur Hollywoodi?