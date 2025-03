Pangakaardi pakiautomaati viinud narvalanna kaotas suure summa

Pärast andmete edastamist sai naine järgmise telefonikõne ja nüüd juba väidetavalt Swedbanki esindajalt, kelle abil laadis kannatanu oma arvutisse äpi RustDesk, mille abil said kelmid juurdepääsu naise pangakontodele. Naise nimel avati välisriigis uus pangakonto, kuhu kanti kohe raha, ning võeti laene. Seejärel pidi naine oma kontolt välja võtma sularaha ning saatma selle pakiautomaadi kaudu ühes pangakaardiga edasi tundmatule inimesele. Naine saatis raha ja pangakaardi teele ning avastas hiljem, et tema kaarti kasutades on kontolt välja võetud veel sularaha. Kokku sai naine kahju 20 050 eurot.