Jõhvi otsib üle maantee asuvale äripargile turvalist ligipääsu

Nii sõidukid, jalakäijad kui ka jalgratturid pääsevad Jõhvi poolt äriparki üksnes ületades Tallinna-Narva maanteel niinimetatud Uikala ristmikku. Kuusmiku sõnul on see ristmik juba praegu väga ülekoormatud. "Inimeste ja sõidukite liikumist tuleb aga üha juurde. Autoga saab sellest ristmikust veel üle, aga jalgsi või jalgrattaga on see päris ohtlik katsumus," sõnas ta, märkides, et lähema kahe-kolme aasta jooksul tuleb see ristmik ehitada ohutumalt läbitavaks.