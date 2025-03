Roim Aidu karjääris: tapja sai nooruse tõttu karistuse leevendust

Ohver oli kriminaalse minevikuga ametiühingutegelane

Andrus Saaremägi juhtis kuus aastat tagasi Rakvere lihakombinaadi tapamaja ametiühingut, kui tapamaja töötajad korraldasid palgatõusu nõudmisega streigi. Toona kirjutas Ärileht, et töötajate palgatõusus kompromissi otsivat meest on varem neli korda kriminaalkorras ja lausa 43 korda väärteokorras karistatud.

Saaremägi ise ütles Ärilehele, et minevik on minevik, see ei ole tulevik. "Lihakombinaadi inimesed on minu minevikust teadlikud ja seni pole see kellelegi probleem olnud," ütles ta.

Viimati tunnistati Saaremägi Viru maakohtus 2012. aasta mais süüdi eluohtlike tervisekahjustuste tekitamises, kehalises väärkohtlemises ja varguses.