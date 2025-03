Sillamäel loevad emakeelepäeval raamatuid ette linnaametnikud

"Emakeelepäeva ettelugemised lasteaedades ja koolis on oodatud. Alustasime eestikeelsete raamatute ettelugemist linnaametnikega lasteaedades 2019. aastal, üritus võeti väga soojalt vastu ning sellest on kasvanud välja iga-aastane tore traditsioon. Emakeelepäev on just see õige päev, kus veelgi enam toonitada vajadust ettelugemiseks või lugude jutustamiseks. Raamatute ettelugemine arendab laste sõnavara ja tekitab huvi lugemise vastu", ütles ürituse idee autor Anneli Rants.