Jõhvis jahtis politsei kõrvaliste asjadega tegelevaid juhte

Päeva jooksul tuvastati kokku 21 rikkumist, kus autot juhtinud inimene tegeles sõitmise ajal teiste tegevustega. Enamikul juhtudel kasutasid inimesed roolis olles telefoni ja GPS-seadmeid. "Kahjuks näitab selline rikkumiste arv, et kõrvaltegevused on autojuhtide seas väga levinud ja see on paljude roolis olevate inimeste igapäevane käitumine," sõnas Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi juht Annika Elm.