Jõhvi politseijaoskonna juhina alustas tööd Nikita Golovin

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul on Jõhvi patrullitalitus näidanud Nikita Golovini juhtimisel häid tulemusi. "Mul on hea meel, et nüüd asub Nikita Jõhvi jaoskonna etteotsa, sest ta on pealehakkamist täis ning heade juhiomadustega inimene. Ta on oma meeskonda edukalt eest vedanud ja tal on olnud oluline roll patrullitalituse tulemuste saavutamisel. Nikita on kiire tegutseja, positiivse ellusuhtumisega, koostööaldis, avatud meelega ja tulemustele orienteeritud juht. Lisaks on omaette väärtus see, et ta on kohalik mees ning aktiivne Jõhvi kogukonna liige," sõnas prefekt.