Suri Ida-Virumaal elanud Eesti üks tuntumaid punkareid Uno Laur

Uno Laur sättis 2019. aastal Kohtla-Nõmmel asuvas kaevandusmuuseumis üles oma kunstitööde näituse "Uno on punk".

2019. aastal avas Laur festivali "Mägede Hääl" ajaks Eesti kaevandusmuuseumi galeriis Kohtla-Nõmmel oma tagasivaatenäituse "Uno on punk".

1990. aasta paistis Uno Laur silma selle poolest, et registreeris enne Eesti Kongressi Ida-Virumaal kõige enam kodanikke ja kodakondsuse taotlejaid. Ta on meenutanud, et selleks tuli palju kodusid läbi käia ja korra lõi üks koeranähvits talle ka hambad reide.