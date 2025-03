Narva-Jõesuu ja Narva jõudsid kalmistu hooldamise küsimuses kohtuväliselt kokkuleppele

Põhjarannik kirjutas tänavu jaanuaris, et Narva võimud on Narva-Jõesuule Riigiküla kalmistu hooldamise eest kenakese summa võlgu.

Narva-Jõesuu linnapea ja SA Vaivara Kalmistud nõukogu liige Maksim Iljin teatas toona, et Narva koguvõlg 2016.-2024. aasta eest on 14 531 eurot, mis on 2013. aastal sõlmitud lepingu järgi iga-aastaste väljamaksete puudujääva indekseerimise kogusumma. 2025. aastal peaks Narva makstav toetus olema 194 030 eurot, ent piirilinna eelarves on selleks ette nähtud vaid 166 861 eurot ehk puudu on veel 27 169 eurot. Lisaks sellele lõppes möödunud aastal Riigiküla kalmistu laiendamine, mis läks maksma 38 500 eurot. Seda investeeringut peaks teoreetiliselt rahastatama asutajatest omavalitsuste vahelise eraldi kokkuleppe alusel, ent sellist lepet faktiliselt ei ole.