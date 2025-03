Naine loovutas 5000 eurot sularaha

Narvas lõi neiu oma isa

Politsei sai teate, et 16. märtsil lõi Narva linnas 19aastane tütar oma isa. Politsei alustas asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust.

Narvalane investeeris kelmusesse

Politseisse pöördus Narvas elav mees, kes oli talle tundmatu mehe juhendamisel asunud investeerima. Selleks registreeris mees end investeerimisplatvormil, kandis sinna konto aktiveerimiseks 150 eurot ning lisas veel 1000 eurot. Pärast seda võttis kannatanu tundmatu mehe juhendamisel erinevatest krediidiasutustest laene, mille kandis platvormile. Pärast andmete sisestamist avastas mees, et sama võõras oli tema nimel võtnud 5000eurose laenu. Kui narvalane tahtis oma teenitud raha enda kontole kanda, öeldi talle, et ta peab selleks maksma esmalt ise üle 1000 euro. Seda mees aga ei teinud ning tänaseni ei ole ta kätte saanud oma investeeringut. Kahju on selgitamisel ning kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.