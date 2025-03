Kohtlajärvelased ei toetanud Endla tänava ümbernimetamist Pikri tänavaks

Tänavate ümbernimetamise ja majade numeratsiooni korrastamise vajadus tekkis seetõttu, et Kohtla-Järve Endla tänava liikluspinna ruumikuju ei vasta seadustele, kuna koosneb mitmest teeharust, mis visuaalselt on tajutavad eraldi objektina, ning hoonete numeratsioon Endla tänava järgi on ebaloogiline. Osale maaüksustele ja hoonetele, millele on aadress määratud Endla tänava järgi, on tegelikult juurdepääs Endla tänava harult, millele ei ole üldse kohanime määratud. Maaüksuste numereerimisel ei ole järgitud paaris-paaritu põhimõtet ning numeratsioon ei vasta ruumiandmete seaduse § 48 lõikele 6, mille kohaselt peavad olema ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel paaritud numbrid ja teisel pool paarisnumbrid.