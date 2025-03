Raudteel algavad suured ümberehitused, Oru saab uue jaama

AS Eesti Raudtee ja OÜ Go Track sõlmisid 17,5 miljoni euro suuruse lepingu Tapa-Narva raudteeliini õgvenduste rajamiseks ning jaamade ümberehitamiseks. Raudteetööd on vajalikud, et luua eeldused piirkiiruse tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tapa-Narva raudteeliini elektrifitseerimiseks.