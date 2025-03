Kohtla-Järve plaanib Oru klubi müüki

Oru klubi sulges uksed 2023. aasta detsembri lõpus. Linnavõimud otsustasid toona, et klubi tegevuse jätkamine pole otstarbekas, kuna üle poole sajandi tagasi ehitatud hoone nõuab põhjalikku renoveerimist, sealsed olmetingimused pole kaugeltki tänapäevased, hoones on suured soojuskaod ja selle kütmine on liiga kallis. Klubis tegutsenud ringid koliti ümber Oru lasteaia Muinasjutt hoone vabasse ossa, kuhu on plaanis rajada kogukonnamaja.