Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni narkokuriteos kahtlustatava mehe

Politseile laekus mullu info võimaliku narkootikumide müügi osas Kohtla-Järvel. Info kontrollimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Jõhvi politseijaoskonna uurija Karolina Kljutšankini sõnul tuvastas politsei peatselt, et narkootikumide käitlemisega võib olla seotud 24aastane mees, kes oli politseile varasemast tuttav seoses narkootikumide tarvitamisega.

"Politsei töötab iga päev selle nimel, et narkootiline aine ei jõuaks tänavatele ega ohustaks seeläbi inimeste elu. Narkootikumid pole ohuks ainult nende tarvitajatele, vaid mõjutavad ka kõikide teiste heaolu. Eriti taunitav on keelatud aine jõudmine alaealiste ja noorteni. Selline tegevus on äärmiselt ohtlik, sest noored võivad jääda ainest sõltuvusse ning seeläbi sattuda kuritegelikule teele," rääkis uurija.

Politsei pidas mehe kinni reedel, 14. märtsil. Tema kodu läbiotsimisel leidis politsei pea 400 grammi taimset puru, mis on kahtlustatava sõnul kanep. See millega täpselt tegu on, selgub ekspertiisis.

"Oleme väga tänulikud kõigile, kes meile vihjeid saadavad. Juhul, kui tunnete kuskil kanepi lõhna või märkate kahtlast tegevust, siis teavitage sellest alati politseid. Mõnikord on kas või ühest väikesest infokillust väga palju kasu, sest me saame seda kontrollida. See omakorda võib viia kahtlustatava tabamiseni nagu antud juhtum näitas," lisas Karolina Kljutšankin.

Kriminaalmenetluse juht, Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Anu Toluk selgitas, et prokuratuuri eesmärk on hoida ära narkootikumide jõudmine noorteni: "Kuigi selles kriminaalasjas on asjaolud veel selgitamisel, siis murettekitava trendina näeme, et noored hakkavad üha varem narkootikume tarvitama ning end sellest tulenevate probleemidega siduma. Töötame sel suunal eriti jõuliselt, et olemasolevate ja tekkivate võrgustike tegevus lõpetada ning nii noorte elu ja tervist hoida. Sageli tähendab see sõltuvusprobleemide lahendamiseks programmide pakkumist ning nende tegevuste analüüsi, mis inimese õigusrikkumiseni viisid, sest see aitab narkootikume käitlevaid või tarvitavaid noori õiguskuulekale teele tagasi suunata.“

Noormehe suhtes on käimas kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist.