Sillamäe saab samuti nüüdisaegse staadioni

See pilt Sillamäe staadionilt on pärit 2014. aasta novembrist, mil Sillamäe Kalev (valgetes särkides) alistas hooaja viimases mängus Tallinna Flora ja kindlustas endale sellega hõbemedali. Pildil paremal on ka Flora tollane noormängija Karol Mets, kes praegu kuulub Saksa Bundesliga klubisse St. Pauli ja on Eesti koondise kapten.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik