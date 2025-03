MEIE EUROOPA 9. mail tuleb Narvas taas Euroopa päeva suur kontsert

Kui eelmisel aastal rõõmustasid ligi 3000 kontserdikülastajat kohalike noortekollektiivide kõrval Alika, Uku Suviste ja Smilers, siis tänavu on Narva oodata igas eas publiku suuri lemmikuid Anne Veskit ja Nublut. Koolinoorte kollektiividest on esindatud Narva noorte rokkbänd Pale Alison, Kohtla-Järve gümnaasiumi Klaveritrio ja Narva eesti gümnaasiumi noortebänd.

Nagu eelmiselgi aastal, saab Euroopa päeva puhul juba hommikust alates Narvas mängida koolinoortele mõeldud Euroopa-teemalist orienteerumismängu, mille peaauhind on 2000 euro väärtuses kinkekaart ekskursiooniks klassi vabalt valitud sihtkohta kas Eestis või välismaal.

Kontserdi eel on TÜ Narva kolledži keeltekohvikus võimalus Eestis resideerivate saatkondade ja välisesinduste juhendamisel tutvuda erinevate keelte ja kultuuridega. Euroopa üks tugevus on siinne keelte ja kultuuride rikkus, mille tundmine aitab teineteist paremini mõista ning kõikjal Euroopas end koduselt tunda. Kontserdi eel ja ajal on Raekoja platsil avatud ka kohvikute ala tänavatoiduga ning mitu põnevat infotelki.