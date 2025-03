Kloostriülem: ärge tooge meile hääletuskaste

Nunnade osalemise küsimuse tõstatas neljapäeval kloostris toimunud kohtumisel Alutaguse vallavolikogu esimees Marek Kullamägi. Enne seda oli iguumenja Filareta pikalt rääkinud sellest, kuidas kloostrit ei huvita ei poliitika ega ilmalik elu ja nad on sellest irdunud ning keskendunud vaid palvetamisele ja tööle, et kloostrit majandada. Seetõttu ei saa klooster anda hinnanguid muu hulgas ka Ukrainas käivale sõjale ja Moskva patriarhaadile, mille alluvusest lahkumist siseministeerium soovib ning on ette valmistanud ka asjakohase eelnõu.