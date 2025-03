"Inimesed ei kaeba niisama," tõdes Marek Maasikmets (vasakul), et õhk on küll pisut puhtamaks muutunud, aga haiseb ikka.

Saasteainete mõõtmised näitavad, et õhk on linnas pärast eelmist uuringut puhtamaks muutunud, ent lõhnakaebusi on aastas keskmiselt kaks korda rohkem.