Ta lisas, et vägilase jooks, kus tuleb läbida üle 8 kilomeetri, joosta mitu korda Kiviõli mäe tippu, sukelduda pea ees mudaauku ja tulla sealt välja nagu "naftamehike", ronida ja turnida ning ületada kümneid takistusi, tirida suurt autorehvi ja teha muid ülesandeid, on väga lõbus ja mitmekesine ala. "Kiviõli on väga äge koht selle ala jaoks. See suur mägi annab vunki juurde. Väga kihvt oli!" tõdes ta finišis.