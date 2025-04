Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi ütles, et tegemist oli alaealise noormehega.

"Antud juhul oleme selgitanud välja, et ähvardaja oli alaealine ning vahetu oht puudub. Menetlust praegu ei alustatud, aga see ei tähenda, et politsei ei sekku. Reageerime alati sellistele avaldustele ning oleme noormehega vestelnud. Ta andis meile oma selgitused ja väitis, et tema soov oli inimest solvata, mitte ähvardada. Rääkisime noormehele, et selline käitumine on sobimatu ning selgitasime talle selliste tegude tagajärgi," rääkis Püvi.

Ta lisas, et politsei suhtub kõikidesse sellistesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. "Analüüsime iga kord hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda."

Politsei kinnitusel peavad selliste ähvarduste tegijad arvestama sellega, et nad on tulevikus politsei kõrgendatud tähelepanu all ja nende tegevustel hoitakse silma peal. "Kui näeme, et ähvardaja võib kujutada reaalset ohtu, võtame kohe kasutusele täiendavad meetmed, et inimese turvalisust tagada. Inimese elu, tervise ja vara vastu suunatud ähvardus on Eestis kuritegu, kui on alust karta ähvarduse ellu viimist. Sellise teo eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega," sõnas Püvi.