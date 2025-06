Jõhvis tuleb starti Aafrika läbi aegade kiireim sprinter

29aastasest keenialasest kiiremini on ajaloos 100 meetrit jooksnud vaid kolm jamaikalast eesotsas maailmarekordimehe Usain Boltiga ning viis ameeriklast.

Omanyala läbis 100 meetrit ajaga 9,77 sekundit neli aastat tagasi. Et tegemist on ka praegu maailma absoluutsesse tippu kuuluva heas vormis sprinteriga, kinnitab asjaolu, et sel aastal pälvis ta teemantliiga etapil Roomas 100 meetri jooksus kolmanda koha ajaga 10,01 sekundit.

Aafrika rekordimees ja paljukordne meister Omanyala on jõudnud 100 meetri jooksu finaali nii Tokyo olümpiamängudel kui ka Budapesti maailmameistrivõistlustel.

Omanyala pole aga 21. juunil Jõhvis 100 meetri jooksul osalejatest sugugi ainuke, kelle isiklik rekord on alla kümne sekundi. Tema kõrval stardivad ka Eugene Amo-Dadzie (isiklik rekord 9,93) Suurbritanniast ja Gift Leotlela (9,94) Lõuna-Aafrika Vabariigist. Nad mõlemad on jooksnud oma riigi teatevõistkonnas ka maailmameistrivõistluste finaalis.

Võistluse peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul on võimalik, et just Jõhvi saab Eesti pinnal selleks paigaks, kus on esimest korda joostud 100 meetrit alla kümne sekundi. Igatahes on oodata läbi aegade kõige kõrgetasemelisemat sprinti, mis Eestis on kunagi olnud. Seni on Eestis kiireim 100 meetri jooks olnud 2011. aastal Kadrioru staadionil, kus prantslane Jimmy Vicaut tuli juunioride Euroopa meistriks ajaga 10,07 sekundit.