Jõhvi kergejõustikuõhtule saabuvad ka saatuselöökidega vapralt võitlevad paralümpia tähed

Starti tuleb ka vapper Eesti poiss

Eesti paralümpiakomitee turundusjuhi Alfred Värniku sõnul tuleb 21. juunil Jõhvis märgilise tähtsusega võistlus. "On täiesti ennenägematu, et esimest korda võistluskavasse kuuluval alal on üle poolte startijatest paralümpiamängude medalistid. Eestisse tuleb kohale eri võistlusklasside maailma täielik tipp," märkis ta, lisades, et eriline on, et osalejate sekka kuulub ka Eesti noorsprinter Oskar Kobin. "Loodan, et need 100 meetrit avavad nii mõnegi Eesti spordifänni silmad ning toovad rohkem tähelepanu paraspordile ja selle arendusele Eestis."