Jõhvi koolimaja võõrustab vilistlasi viimast korda

Täna on Jõhvi gümnaasiumi (1919-2015) ja Jõhvi põhikooli (alates 2015) täisealised vilistlased oodatud kooli kokkutulekule.

"Väga loodame, et tuhat tuleb kokku − viis aastat tagasi oli kokkutulekul üle 800 inimese. Kuna jutt on läinud laiali, et koolimaja lammutatakse, siis loodame, et nostalgiast tuleb seekord rohkem," ütles Jõhvi põhikooli huvijuht Liivi Jõemets.

Ehitus nihkub

Mõte, et vana õppekorpus tuleks lammutada ja selle asemele uus ehitada, küpses vallas eelmisel kevadel. Tookord rääkis Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson, et kui valla rahataotlus saab riigilt positiivse vastuse, oleks reaalne alustada lammutustööd 2019. aasta kevadel. "Naersime, et siis toimub vilistlaste kokkutulek ja iga soovija saaks endale kaasa mälestuskivi."

Kive siiski mälestuseks kaasa ei saa, sest lammutamiseni pole veel jõutud. Aprillis tühistas vallavalitsus Jõhvi põhikooli arhitektuurivõistluse, mistõttu lükkub ehitus edasi. Varasema plaani järgi pidanuks uus koolimaja valmima kas järgmise aasta 1. septembriks või aasta lõpuks.

Mihkelsoni sõnul koguneb žürii arhitektuurilahenduse väljavalimiseks mai lõpus. Alles seejärel saab välja kuulutada ehitushanke ning ehitada ligemale viiesajale õpilasele kompaktsema ja energiatõhusama õppehoone.

"Sügisel alustame õppetööd veel oma majas. Eks aeg näitab, millal me välja kolime. Asendusruumid on igal juhul olemas ja broneeritud [ajutiselt kolitakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse tühja õppekorpusesse, kus oma koolimaja uuendamise ajal õppisid ka vene põhikooli õpilased − toim.]."

Koolimaja näidati külalistele lähedalt ja kaugelt Koolimaja valmis 1967. aastal ja muutus ekskursiooniobjektiks. Peale Eesti toodi siia külalisi ka kaugemalt, teistest liiduvabariikidest ja välismaalt. Uut koolimaja tutvustati soomlastele, ameeriklastele ja üleliidulise õpetajate kongressi saadikutele. Jõudsalt kasvas õpilaste arv, õppeprogrammidesse lisandus tootmisõpetus, toimus üleminek 8klassilisele haridusele ja algas õppetöö "mammutkooli" tingimustes, kus õpilaste arv oli üle 1400. Kuna õpilasi oli 41 klassikomplekti jagu, töötati kahes vahetuses. Kool sai tänu põlevkiviuurimise instituudile esimesena Eestis arvutiklassi. Arvutid olid nii suured, et tuli kraanaga teise korruse aknast sisse tõsta. 1980. aastatel toimus koolis hulk uuenduslikke muudatusi. 1981/82. õppeaastal läksid algklassid üle viiepäevasele töönädalale, mida hiljem järgis kogu kool. 1985. aastal algas üleminek kuueaastaste õpetamisele: neile sisustati magamisvõimalustega ruumid, telliti sobiv mööbel ja osa algklasside koridorist muudeti laste mängumaaks. Katsetati ka tunni lõpetamist ilma lõpukellata, planeeriti õppekabinettide kaotamist, kadus koolivorm. 1993. aastal alustasid tööd kooli hoolekogu ja õpilasomavalitsus, traditsiooniks muutusid kooli rahvatantsupeod. Aastatel 1996-2015 kandis kool Jõhvi gümnaasiumi nime. Allikas: Jõhvi põhikooli koduleht

Ringkäik majas

Aga mida siis kivide asemel mälestuseks kaasa saab? Korraldajad on varunud üle tuhande võtme, mis on mõeldud meeneks kõikidele tulijatele. Neist üheksa avavad laeka, kus on peidus üllatus. Samuti võib kaasa osta raamitud koolimaja pildi. "Iga pilt on ainulaadne, laste joonistatud," kinnitas Liivi Jõemets.

Vana koolihoonet jääb meenutama ka virtuaaltuur kooli kodulehel: selleks filmiti üles kogu maja alates tualettidest ja lõpetades aulaga. Kokkutulekul osalejad saavad loomulikult reaalsuses koolimajale tiiru peale teha.

Registreerimislehed on trükitud eeldusel, et kõige eakamad vilistlased on 1948. aasta lõpetajad. "Arvame, et vanemaid enam kokkutulekule ei jõua. Kõige aktiivsemad osalejad on 40-50aastased, üldse mitte kõige nooremad," rääkis Jõemets.

Tema sõnul on tekitanud segadust, kas kokkutulekule on oodatud ka Jõhvi riigigümnaasiumi vilistlased − mullu lõpetas seal esimene lend. "Rääkisime selle läbi ja jäi nii, et igal majal on oma vilistlased," märkis Jõemets.

Vilistlaste üritused algavad täna kell 10 endiste õpetajate haudade külastamisega. Samal ajal toimuvad lõbusad spordivõistlused koolistaadionil. Kell 14 algab endiste õpetajate bankett (pääs kutsetega) ja kell 15 kontsertaktus Jõhvi kontserdimajas.

Pidu jätkub koolimajas, kus on võimalik teha klassi-, lennu- ja sõbrapilte. Avatud on kooli muuseum. Alates kella 21st mängib tantsuks ansambel Swingers, pärast südaööd teeb muusikat DJ Aivar Havi. Osalustasu on 20 eurot.