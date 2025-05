Tema sõnul reageerib politsei kõikidele vägivalla ja ähvardamisega seotud juhtumitele tõsiselt, sest selline käitumine mõjutab oluliselt inimeste turvatunnet. "Avalikus kohas tuleb selliseid konflikte ette pigem harva ja need on üksikud juhtumid. Narva on linn, kus on turvaline elada ja liikuda. Meil ei ole piirkondi, mida võiks pidada ohtlikuks või mida tuleks vältida," sõnas Püvi.