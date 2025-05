Ida-Virumaa juudi kogukonna liidri Aleksandr Dusmani sõnul on Ida-Virumaal kaheksa spetsiaalsel kaardil tähistatud holokausti ohvrite mälestusmärki. "Kuid hiljuti sain mälu instituudi aruandest teada, et meie piirkonnas oli laagreid palju rohkem ja neis hukkus tuhandeid inimesi. Ereda mälestusmärgil on kiri: "Kedagi pole unustatud! Midagi pole unustatud! Siin on hukatud, põletatud ja maetud ligi 2000 fašismiohvrit aastatel 1943-1944"," rääkis ta.