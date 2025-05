Veeavarii likvideerimise käigus leiti Ahtme korterist põlengus hukkunud mees

Lugu algas sellest, et Puru teel asuvas majas oli veekahjustus, kuna püstakus oli mitu päeva vesi voolanud. Sellega tegeledes käidi kõik korterid läbi, kuid vaid ühte 4. korruse korterisse ei saadud sisse. Kohale tuli politsei, kes kutsus välja 8. mai õhtul kella 22.07 päästjad, sest korterielanik ei vastanud telefonile. Kohapeal oli tunda kõrbehaisu, kuid vaid selle korteriukse juures ja kogu ukseümbrus oli tugevalt tahmane. Päästjad avasid ukse ja leidsid põlenud korterist välisukse juurest hukkunud mehe.

Päästjate hinnangul oli korteris põlenud diivan ja seinal olid põlengujäljed. Kuna kõik korteri uksed ja aknad olid suletud, siis hapnikuvaeses keskkonnas oli tulekahju ise sumbunud. Kogu korter oli tahmane. Tulekahju võis alguse saada diivanist, selle täpsemad asjaolud on selgitamisel.

See viimase 9 päeva jooksul juba teine hukkunuga korteripõleng Kohtla-Järvel.

30. aprillil kell 18.42 said päästjad väljakutse Kohtla-Järvele Pärna tänavale üheksakorruselisesse elumajja, kus teataja korterisse tuli ventilatsiooni kaudu suitsu. Teataja kahtlustas põlengut 6. korrusel asuvas korteris.

Päästjate sõnul saavab suurem osa korteripõlenguid alguse hooletust suitsetamisest. "Päästjad panevad inimestele südamele, et siseruumides suitsetamine on erakordselt ohtlik. Hõõguv koni või kuum tuhk võib väga kiiresti süüdata ümberkaudse põlevmaterjali nagu näiteks teki, mööbliesemed, ajalehed vms. Elades kortermajas on suitsetamiseks soovitatav minna õue ja ohutusse kaugusesse trepikojast ning naabrite akendest. Kindlasti peab kodus olema õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur, mida soovitame vähemalt kord kuus testnupule vajutamisega kontrollida," teatas Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annely Oone.